Yasa Dışı Sınır Geçişleri

Yasa dışı yollardan sınırı geçme teşebbüsünde bulunan 628 kişi yakalandı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 579 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda 70 gram uyuşturucuya el konuldu.



İran sınırında yapılan operasyonlarda, 29 av tüfeği, 902 paket muhtelif ilaç, 1 adet mayın dedektörü, 128 adet kozmetik ürün, 200 adet bebek maması, bin 651 giyim malzemesi, 72 ayakkabı ve 7 el çantası ele geçirildi.



Öte yandan, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 45 kişi de gözaltına alındı.