Yasa Dışı Sınır Geçişleri

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 118 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 4 kişinin yakalandığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde TSK'nın günlük faaliyetlerine ilişkin duyuruya yer verildi.



Buna göre dün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından gün içerisinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 118, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 4 kişi yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda 970 paket sigara, 2 bin 300 ilaç ele geçirildi.



Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 8, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 6 ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 108 kişi de güvenlik güçlerince gözaltına alındı.