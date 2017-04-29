Güvenlik birimlerince, yasa dışı göçle mücadele kapsamında son bir haftada 398 göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaçak göçle mücadeleyi 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.



Bu kapsamda, 21-28 Nisan'daki 10 göç olayının tamamı Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıklarının sorumluluk sahasında gerçekleşti.



Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık ve Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Çeşme, Dikili, Ayvalık ve Ayvacık bölgelerinde 398 göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalandı. 7 göçmen ise denizde hayatını kaybetti.



Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının sorumluluk sahasında bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde ise aynı dönemde herhangi bir göç olayı gerçekleşmedi.



Sahil güvenlik unsurlarınca karada tespit edilen 3 göç girişimi, jandarma ve emniyet birimlerine bildirilmesi sonucu önlendi. Çeşme bölgesinde sahil güvenlik deniz ve hava unsurlarınca karada tespit edilen 117 göçmen, jandarma ve emniyet ekiplerince yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığınca kaçak göçün engellenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerde 2 arama kurtarma gemisi, 26 sahil güvenlik botu, 9 sahil güvenlik ve emniyet timi ile 12 bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 463 saat seyir yapıldı.



21 helikopter ve 8 uçak sortisi ile 77 saat uçuş gerçekleştirilirken 6 mobil tim 477 saat görev yaptı.