Yasa Dışı Geçiş Operasyonu - Suriye Uyruklu 37 Kişiyi Yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 37 kişi yakalandı.



Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, havadan yaptıkları denetimlerde Dikili ilçesi Hayıtlı koyu civarında bir grubun yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek için hazırlık yaptığını tespit etti.



Durumun Jandarma İlçe Komutanlığına bildirilmesinin ardından ekiplerce düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 37 kişi yakalandı. Operasyon ekiplerce kaydedildi. Görüntülerde sığınmacıların Yunan adalarına geçmek için yaptığı hazırlık ve yakalanma anı yer alıyor.



Suriyeliler işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.