Yaş Sebze ve Meyve Kısıtlaması Yakın Zamanda Çözülecek"

Rusya Federasyonu'nun Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin, Rusya'nın başta domates ve salatalık olmak üzere yaş sebze, meyvede ve konfeksiyonda Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların kalkması için ülkesindeki ilgili komisyonlarının çalışmalarına hız verdiğini belirterek, "Bu konular halen iki ülkenin Başbakanları ve bakanları arasında görüşülüyor. Yakın zamanda çözülecektir." dedi.



İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısına konuk olan Gaşigullin, Rusya'nın ticaretine konu olan her ürün için belirledikleri komisyonun Türkiye'ye uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması için çalıştığını söyledi.



Gaşigullin, narenciye ve pek çok sebze türünde kısıtlamaların kaldırıldığını anımsatarak, "Türkiye'ye gelen tarım bakanlığımızın yetkilileri de incelemeler yapıp raporlarını yazıyorlar. İki ülke arasında Antalya'da mart ayında bir tarım forumu yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında Antalya'da düzenlenecek tarım forumunda bir araya gelip bu konuları doğrudan ele alacaklar. Zaten bu konular halen iki ülkenin Başbakanları ve bakanları arasında görüşülüyor. Yakın zamanda çözülecektir." diye konuştu.



Vize kolaylığı için de çalışmalar yapıldığını dile getiren Gaşigullin, şunları kaydetti:



"Özellikle iş adamlarına yönelik kolaylaştırıcı prosedürler oluşturulacak. Ticaret odaları üzerinden bu prosedürlerin gerçekleştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Yakın zamanda bu konuda da adımlar atılacaktır. Turizm konusunda özellikle spor turizmi, festival, eğitim turizmi gibi konuları da geliştirmek istiyoruz. Tarım, kozmetik, otomotiv yan sanayi, tekstil, deri gibi sektörlerdeki İzmirli iş adamlarını Rusya'ya davet ediyoruz. Diğer yandan uçak seferlerinin arttırılmasını umuyoruz."



İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da 2017 yılının da ekonomik açından bir önceki yıla benzer şekilde başladığına işaret ederek, "Yeni yıl için tahmin yapmak çok zor. Ciddi belirsizlikler var. Biz yine ihtiyat ve dikkat öneriyoruz." ifadelerini kullandı.



İzmir turizmi için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Demirtaş, dünyanın her yerindeki turizm fuarlarına, kongre fuarı ve konferanslarına kruvaziyer fuarlarına katıldıklarını, bu yıl 12 ülkede 19 turizmle ilgili fuara katılmayı planladıklarını sözlerine ekledi.