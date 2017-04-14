Yarkadaş : Sayın Bahçeli Bu Paketten Desteğini Derhal Çekmelidir

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Şile'de referandum çalışmalarında bulundu.



Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı'nın konuşması eleştiren Yarkadaş, "Referandum başladığından beri, iktidar ve iktidar sahipleri çok çatallı, ayrıştırıcı, nefret dilini öne çıkartan bir üslup kullanıyorlar. Bu üslup ne yazık ki "Hayır" oyu vereceklere karşı saldırganlığı da teşvik ediyor" dedi.



Barış Yarkadaş, "İktidar sahipleri, iktidarın en başındakiler 'Hayır' oyu kullananları, şeytan, terörist, PKK'lı, FETÖ'cü gibi benzeri nitelemelerle itham edince altlara doğru indikçe, bu durumdan vazife çıkartan bazı kamu görevlileri, belediye başkanları yada partililer de bu saldırıları yapmakta cesaret buluyorlar" diye konuştu. Yarkadaş, "Bu tür ayrıştırıcı,nefret saçan dili kullananların sorumlusu kullananlar kadar onlara cesaret verenlerdir" şeklinde konuştu.



"Eyalet" tartışmalarına da değinen Barış Yarkadaş, "Sayın Devlet Bahçeli'yi bu anayasa paketi, meclise geldiği ilk günden beri uyardık. Özellikle Anayasa'nın 123. maddesine eklenecek olan Cumhurbaşkanına idari bölgeler kurma yetkisinin verilmesinin eyaletlere ve federasyonlara yol açacağını söyledik. Ama Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve MHP'nin kurmayları bu uyarılarımızı duymazdan geldi" şeklinde konuştu.



Yarkadaş, "Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanı adına konuşan danışmanlarının istifasını istemek yerine, bu paketten desteğini derhal çekmelidir. Bu pakete destek verdiği sürece Sayın Bahçeli, federasyonlara bölünmesine destek verecektir" dedi.