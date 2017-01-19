Yarıyıl Tatiline Doğru

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, 2016-2017 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Demir, mesajında, karne sevinci yaşayan öğrencileri, velileri ve öğretmenleri tebrik etti.



Öğrencilerin dinlenmeyi hak ettiğini belirten Demir, "Bu vesileyle, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir sömestr tatili geçirmeniz dileklerimle, selam, sevgi ve saygılar sunar, hepinizin gözlerinden öperim." dedi.