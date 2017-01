Yarıyıl Tatiline Doğru

Artvin Valisi Ömer Doğanay, 2016-2017 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili nedeniyle mesaj yayımladı.





Doğanay, mesajında, Artvin'de 172 okulda, 26 bin 886 öğrencinin yarın karne alarak yarıyıl tatiline gireceğini belirtti.





Artvin Valiliği olarak eğitime olan katkılarının her zaman olduğu gibi artarak devam edeceğini vurgulayan Doğanay, "İlimizde bugün 26 bin 886 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline giriyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz akademik çalışmalarla birlikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de oldukça yoğun geçtiği başarılı bir dönemi geride bıraktılar. Artvin Valiliği olarak eğitime olan katkımız her zaman olduğu gibi artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden, notları ne olursa olsun, umutlarını, cesaretlerini, inançlarını ve kendilerine olan güvenlerini diri tutarak iyi bir tatil geçirmelerini isteyen Doğanay, şöyle devam etti:



"Başarının yolu herkese açıktır, yeter ki siz hedefinizi doğru tespit edin ve ona göre planınızı yapın. Eğitimde yeniliğe, gelişime ve dinlemeye her zaman açık olun. Düzenli, disiplinli ve planlı çalışan insanlar, içinde bulundukları şartları değiştirerek, mutlaka iyi bir yere gelecektir. Herkes zirveye çıkamaz ama bu şekilde çalışanlar elbet bulundukları noktalardan daha üstlere tırmanabilirler. Çalışma azminiz ve motivasyonunuz hiçbir zaman sönmesin."



Velilere de uyarılarda bulunan Doğanay, şunları kaydetti:



"Kıymetli veliler, çocuklarımızı sadece dönem sonunda aldıkları notlarla değerlendirmeyiniz. Yüksek notlar ders başarısı hakkında bilgi verse de hayatta mutlu ve başarılı olmak için yeterli olmayabilir. Çocuklarınızın karnelerini değerlendirirken doğrudan notlara odaklanmak yerine çocuğun özelliklerini fark etmeye çalışarak, onların eksiklerini ve gerçekten neye ihtiyacı olduğunu belirlemeye çalışınız. Unutmayınız ki bu karne çocuğunuz kadar, sizler için de bir muhasebe yapma imkanı vermektedir. Yıl boyunca bir anne ve baba olarak onun başarısı için neleri yeterince yapamadığınızı görmenizi sağlar. Her çocuk özel, farklı yetenek ve gelişim özelliklerine sahiptir."



Doğanay, öğretmenlik mesleğinin de bir gönül işi olduğunu işaret ederek, herkese mutlu, huzurlu bir yarıyıl temennisinde bulundu.