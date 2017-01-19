Yarıyıl Tatiline Doğru

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, 2016-2017 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Kahveci, mesajında, Artvin'de 172 okulda, 26 bin 886 öğrencinin yarın karne alarak yarıyıl tatiline gireceklerini belirtti.



İl genelindeki okul ve kurumlarında 2 bin 274 öğretmen ve 231 yöneticinin görev yaptığını belirten Kahveci, şu ifadeleri kullandı:



"2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminde tüm eğitim paydaşlarımızla imkanlarımızı seferber ederek öğrenci, öğretmen ve velilerimize bakanlığımızın belirlediği hedefler doğrultusunda hizmet verdik. İlimizde öğrenim gören tüm öğrencilerin kişisel, duygusal ve ruhsal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamanız için gerekli tüm çabayı başta siz öğrenciler ve öğretmenlerimiz olmak üzere değerli anne ve babalarınızın gösterdiğinden hiç şüphemiz yok."



Kahveci, öğrencileri de gayretlerinden dolayı kutlayarak, şöyle devam etti:



"Notlarınız ne olursa olsun, hiçbir zaman ümidinizi ve cesaretinizi kaybetmeyin. Hayata sıkı sıkı sarılın. Başarmak için daima gayret edin. Şimdi ailenizle birlikte karnenizi alarak sevincinizi doyasıya yaşamanızı istiyorum çünkü karnenizde sizin bir dönem boyunca özel çabalarınız, başarılarınız, sevinçleriniz var. Tatili iyi bir şekilde öncelikle kaliteli dinlenerek, kitap okuyarak ailenizle birlikte sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi diliyorum."



Velilere de seslenen Kahveci, şunları kaydetti:



"Saygıdeğer veliler, çocuklarımızı sadece dönem veya yıl sonunda aldıkları notlarla değerlendirmeyiniz. Bazı öğrencilerimizin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir ancak bu, çocuklarımızın sistemli ve düzenli çalışmalarıyla her zaman telafi edilebilecekleri bir durumdur. Yeter ki siz onlara güvenin ve değerli olduklarını hissettirin. Sizler, başarının gizli kahramanları, çocuklarınız için büyük fedakarlıklar göstererek eğitimlerini sürdürmelerini sağlarken sıkıntılar çektiniz. Anne ve baba olarak çocuklarınız için ne kadar büyük fedakarlıklar gösterdiğinizi biliyorum ama unutmayın, en önemli varlığımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, eğitim öğretim faaliyeti içinde gösterdikleri çaba, her şeyin üstündedir."