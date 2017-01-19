Yarıyıl Tatilinde Yola Çıkacak Sürücülere Uyarı

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Genel Başkanı Hitay Güner, yarıyıl tatilinde yola çıkacak sürücülerin, kış şartlarını dikkate alarak temel güvenlik kurallarına uymaları gerektiğini belirtti.



Güner, yaptığı yazılı açıklamada, sürücülere, seyahate çıkmadan önce aracın tüm bakım ve kontrolünü yaptırmalarını önerdi.



Yola çıkmadan önce uykuyu iyi almanın ve direksiyon başına dinlenmiş oturmanın önemine değinen Güner, şöyle devam etti:



"Yarıyıl tatilinde yola çıkacak sürücüler, kış koşullarını da dikkate alarak temel güvenlik kurallarına uymalı. Hız limitlerini aşmayın. Hızınız arttıkça görüş alanınız daralır. Baktığınız şeyleri görüyorum zannedersiniz ve gereken önlemi zamanında alamazsınız, kaza yaparsınız. Seyahat boyunca cep telefonunuzu ya kapatın ya da araçtaki kişilerden birine verin. Telefonu cevaplamak zorundaysanız aracı durdurduktan sonra telefonla konuşun. Yol tabelalarının hepsine bakın, verdikleri mesajlara göre hareket edin. Yol çizgilerini izleyin ve devamlı çizgilerde asla ve asla şerit değiştirmeyin."



Güner, araç kullananların 2 saatte bir en az 5 dakika mola vermesi gerektiğini vurguladı.



Direksiyon kullanırken yavaşlayan kan dolaşımını hızlandırmak için mola esnasında mutlaka araçtan inip hareket etmek gerektiğine dikkati çeken Güner, şunları kaydetti:



"Ülkemizde başta gelen kaza nedeni arkadan çarpmadır. Bu nedenle önünüzdeki araca asla yaklaşmayın. Diğer sürücülerin yanlış, sorumsuz ve hatta saygısız hareketlerine kızmayın, sinirlenmeyin, hırslanmayın. Sabırlı olun. Ne hızlı gidin ne de önünüzdeki yavaş araçları acele hareketlerle geçin. Amacınız yarışmak değil, gideceğiniz yere salimen varmaktır."