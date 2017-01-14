Yarıyıl Tatili Sünnet İçin İdeal Bir Zaman

Okulların yarıyıl tatiline yaklaşması nedeniyle çocuklarını sünnet ettirmeyi düşünen aileleri uyaran uzmanlar sünnet işleminin basit bir işlem olduğunu ancak genel anestezinin bazen ciddi sorunlara neden olabileceğini belirttiler. Aydın Liva Hastanesi'nde tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan Üroloji Hekimi Kemal Pamuk, sünnette çocuk için en uygun dönemin 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrası olduğunu belirterek uygun durumda olan çocukların yaryıl tatilinde sünnet ettirilmesini önerdi.



Sünnet işleminin oldukça kolay ve artık lokal anestezi ile her şeyi fark edip hiçbir acı ya da ağrı duyulmadan gerçekleştirildiğini ifade eden Liva Hastanesi Üroloji Doktoru Kemal Pamuk, "Genel anestezi ya da lokal anestezi ile sünnet gerçekleştirilebilir. Günümüzde bu tarz operasyonlar çok daha hızlı ve kolay yapılabilmekte, sonrasında çocukta da herhangi bir travmaya sebep olmamakta. Çocukların sağlığı ve enfeksiyon riskinin çok düşük olması nedeniyle yarıyıl tatilinde çocukların sünnet ettirilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.



Sünnet konusuna vurgu yapan Liva Hastanesi Üroloji Doktoru Kemal Pamuk, psikolojik olarak etkilenmeyecek ve kendini hazır hisseden çocukların operasyonunun lokal anesteziyle gerçekleştirdiklerini belirterek aileleri de uyardı. Dr. Pamuk, "Aileler kesinlikle uzman olmayan kişilere çocuklarını sünnet ettirmesin. Sünneti kesinlikle hekim yapmalı. İşin ehli olmayan kişilerin yaptığı sünnet operasyonları, geri dönüşü olmayan sıkıntılara yol açabiliyor" dedi. - AYDIN