Yarıyıl Tatili Kadıköy'de Güzel!

Kozyatağı Kültür Merkezi'nde Çocuk Kitapları Günleri ve Karikatür Evi'ndeki Yarıyıl Karikatür Günleri ise keyifli bir yarıyıl tatili yaşatacak.

Kadıköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yarıyıl tatilinde çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için dopdolu bir program hazırladı. 21 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Yarıyıl Şenliği'nde tüm atölye çalışmaları ücretsiz, onlarca tiyatro oyunu ise indirimli olacak. Çocuklar isterlerse Karikatür Evi'ndeki atölye çalışmalarına katılabilecek, isterlerse Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM)'nde kitapların büyülü dünyasına yolculuğa çıkabilecek ya da Barış Manço Kültür Merkezi (BMKM)'nde indirimli tiyatro oyunlarını izleyebilecekler. Kadıköy'ün çocukları için 15 günlük program hazır. 15 günlük programdan bazıları şöyle:

ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYACAK

Oyun Treni / 24 Ocak 13.00: Pınar Çocuk Tiyatrosu, "Oyun Treni" adlı oyunuyla sağlıklı yaşam için temizliğin vazgeçilmez olduğunu eğlenceli bir dille anlatırken, sporun insan sağlığı ve gelişimi için önemini oyunlar eşliğinde aktarıyor. BMKM'de gerçekleşecek oyun ücretsiz.

Pinokyo / 27 Ocak 15.00: Gepetto iyi bir kuklacıdır. Bir gün kukla yaparken kuklanın konuştuğunu fark eder. Bu olaya çok şaşırır ve sevinçle ona Pinokyo adını verir. Komiklikler yapan, insanlar gibi konuşan, dans eden Pinokyo, bir gün diğer çocuklar gibi olmak ister... Çocukların vazgeçilmez kahramanı Pinokyo tiyatroya taşınıyor. BMKM'de gerçekleşecek oyunun bilet fiyatı ise 20 TL.

ÇOCUK KİTAPLARI GÜNLERİ

1 Şubat Çarşamba günü Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde açılışı yapılacak Çocuk Kitapları Günleri çok renkli geçecek. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Çocuk Kitapları Günleri'ne katılım ücretsiz. Onlarca yayın evinin katılacağı Çocuk Kitapları Günü 5 Şubat'a dek ziyaret edilebilecek. Eğlenceli, keyifli ve kültürel aktivitelerle dolup taşacak Çocuk Kitapları Günleri'ne tüm çocuklar ve gençler davetli.