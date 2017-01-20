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Yarıyıl Tatili Bugün Başlıyor
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Yarıyıl Tatili Bugün Başlıyor

18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen bugün tatile giriyor.

Yarıyıl Tatili Bugün Başlıyor

18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen bugün tatile giriyor. Okullar 6 Şubat'ta açılacak.

Kaynak: Dunya.com

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