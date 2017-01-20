Yarıyıl Tatil Reçetesi "Doğru Planlama"

İLK ve ortaöğretimde okuyan milyonlarca öğrenci için bugün yarıyıl tatili başlıyor. Yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrenci ve ailelere tavsiyelerde bulunan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, doğru planlamanın önemine dikkat çekti.



Tatil başladığı zaman öğrencilerin ne yapacaklarını bilmeden bir kafa karışıklığı yaşadığını söyleyen Acet, "Hem öğrenciler hem de aileler açısından tatil, öğrenme etkinliklerinin azaldığı boş zamanların arttığı, bir başka deyişle TV-tablet-bilgisayar başında geçirilen zamanların ve uyku sürelerinin uzadığı bir dönem olarak algılanabiliyor" dedi. Yarıyıl tatilinin hem ikinci döneme hazır başlamak hem de zihinsel ve bedensel olarak dinlenmek gibi fırsatları da beraberinde getirdiğini belirten Acet, "Rutin yaşam akışının değiştiği bu dönemde yoğun ve yorucu geçen bir dönemin değerlendirmesini yapmak, eğlenmek ve dönem içinde ertelenen etkinliklere ve ihtiyaçlara zaman ayırmak öğrencilerin en doğal hakkı. O halde bu noktada yapılması gereken ilk ve öncelikli adım, tüm aile bireylerini kapsayan ve onların katılımının sağlandığı bir zaman planlaması olmalıdır" ifadelerinde bulundu.



"KARNE SONUÇLARI KABUSUNUZ OLMASIN"



"Genellikle sınav ve karne sonuçları aileler tarafından eğitim- öğretim sürecinin tümünü kapsayan bir genellemeyle değerlendirilebiliyor" diyen Acet konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Oysa öğrenme hem doğal, hem hızı ve ilerleyişi açısından kişisel bir süreçtir. Bu noktada öğrenme aksaklıklarının büyük bir çoğunluğu planlama, isteksizlik ve doğru çalışma yöntemlerinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca kişisel özellikler, ilgi ve istekler çerçevesinde öğrencilerin her şeyi istenilen düzeyde öğrenme şansı olmayabilir. Eğer öğrenme sürecine bir ölçüt belirleyeceksek, bu en doğrusundan "planlı ve gayretli bir çalışma" olmalıdır. Doğru sorular, gerçekçi hedefler ve gayretle başlayan bu öğrenme yolcuğu ne kadar zorlu olursa olsun karşılığını elbet bulacaktır. Bu yüzden karne sonuçları doğru değerlendirilmeli, öğrencinin olumlu yönlerine vurgu yapılarak, zayıf ve geliştirilmesi gereken yönler konusunda teşvik edilmesi sağlanmalıdır. "Çalışkan-tembel" ikilemine ve "sınıf arkadaşı ya da komşu çocuğunun başarısıyla kıyaslanmaya" hapsolan öğrencilerin olumlu yönde gelişim göstermeleri mümkün olmadığı gibi telafisi güç olumsuz süreçler doğurduğu bir gerçektir."



ÇALIŞMA PROGRAMINDA 2 ÖNEMLİ PRENSİP



Öğrencilerin, var olan eksiklikleri gidermek, geçmiş öğrenmelerin kalıcı olmasını sağlamak ve öğrenme kayıplarını en aza indirmek için dengeli bir çalışma planı yapmaları gerektiğine dikkat çeken Acet şunları söyledi:



"Bu konuda 2 önemli prensibi göz önünde bulundurmak lazım. Birincisi bir tekrar programı hazırlanmalı. Özellikle hata yapılan konuların tekrarı, geçmiş öğrenmelerin hatırlanmasını sağlayarak ikinci döneme ve sınavlara daha hazır olmayı sağlayacaktır. İkincisi, eksik konulara ve derslere öncelik verilmeli. İkinci döneme motivasyon ve özgüven açısından yüksek başlamak için yarıyıl tatili çalışma programında eksik olan ders ve konulara öncelik verilerek çalışılmalıdır. Bunun için eksikliği hissedilen ders ve konular, günlere dağıtılmalı ve bir program dahilinde çalışılmalıdır. Böylelikle ders ve konuların birbirleriyle bağlantılı olduğu düşünülürse ikinci döneme eksiksiz başlanabilir."



ERTELENEN PLANLARA ZAMAN AYIRMA



Öğrencilerin erteledikleri birçok etkinliği de yarıyıl tatilinde hayata geçirebileceklerini belirten Murat Acet, "Tiyatro, sinema, konser, sportif faaliyetler, arkadaşlarla bir araya gelme, ailece planlanan geziler öğrencilerin bir yandan dinlenmesini, sevdikleri işlere vakit ayırarak mutlu olmasını sağlayacak. Diğer yandan ise bilgi ve becerilerin gündelik yaşamla bağlantılarını kurarak, bir başka deyişle sosyal öğrenmeyle pekiştirilmesi gibi bir yarar da sağlayacaktır" dedi ve ekledi, "Kitap okumak belki de bir tatilin olmazsa olmazı. Hem dersler, hem bireysel gelişim açısından yepyeni dünyaların kapılarını açması, tüm sınavların anlama, yorumlama temeline dayalı olması nedeniyle kitap okumanın öğrencilere sağlayacağı düşünce zenginliğinin önemi yadsınamaz."



AİLELERE TAVSİYELER



Yarıyıl tatilinin, ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri, başarının bir "takım oyunu" olduğu hissini yaşamaları açısından sihirli bir güce sahip olduğunu kaydeden Acet, "Günlük rutin ve telaşların bir kenara bırakıldığı, sınav-karne ilişkisinin dışında paylaşılan zamanlarla, onlara "psikolojik oksijen" sağlanarak, özgüvenli bir şekilde yol almaları sağlanabilir. Bu nedenle işleriniz ve şartlarınız ne olursa olsun birleştiren, ortak başarı hissini yaşatan ve belki de yaşamı daha bir anlamlı kılan iletişimin gücünün sağladığı olanaklardan faydalanabilmenin yolları aranmalıdır" diyerek sözlerini noktaladı.



- İstanbul