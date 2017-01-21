Yarışta Su Alan Yelkenli Tekne Yan Yattı

Bodrum ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenen "BODTO Tirhandil Kış Trofesi" yarışlarında su alarak yan yatan yelkenli teknede mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.



Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Era Yelken Kulübünce, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen "BODTO Tirhandil Kış Trofesi" yarışları, Bodrum açıklarında başladı.



Öğle saatlerinde startı verilen yarışlara, 14 teknede 100'e yakın yarışmacı katıldı. Zaman zaman kuvvetli rüzgarın etkili olduğu yarışlarda yarışmacılar zor anlar yaşadı.



Yarışma sırasında kuvvetli rüzgardan etkilenen Atilla Serttaş'a ait "Aganta" isimli yaklaşık 8 metrelik yelkenli tekne, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi açıklarında su alarak yan yattı.



Tekne içerisindeki 7 kişi bir süre tekne üzerinde kurtarılmayı bekledi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri ile yarış komitesine bağlı botlar, teknedeki 7 kişiyi kurtardı.



Büyük bir bölümü su alarak yan yatan tekne, sürat botlarınca kıyıya çekildi.



Serttaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel giden yarışlar sırasında ani rüzgarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.



Yarışların çok zevkli gittiğini belirten Serttaş, "Tekneyi yatırdık. Allah'tan yaralımız olmadı. Tekne içerisinde 7 kişiydik. Kayığımız batmadı, sağ salim kıyıya gelmeyi başardık. Tekne çok önemli değil, canımıza bir şey olmadı çok şükür." dedi.