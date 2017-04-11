Yarışta İkinci Olan Atı Serdar Ortaç'a 18 Bin Lira Kazandırdı

Eşi Chloe Loughnan ile bir süredir Amerika'da bulunan ve burada bir de ev sahibi olan Serdar Ortaç, sahibi olduğu at sayesinde para kazandı.

18 BİN LİRAYI CEBE İNDİRDİ

Geçtiğimiz ay İlkay Kantarmacı tarafından hediye edilen 200 bin dolar (yaklaşık 800 bin lira) değerindeki İngiliz tayı, önceki gün ABD'deki Parx Racing Hipodromu'nda koştu. Adını 'Karabiber' koymayı planladığı tayını da yarışlar için hazırlayan Serdar Ortaç, 'Lunar Rover' adlı atı birinci gelseydi 24 bin dolar (96 bin lira) alacaktı. Ancak Ortaç, ikincilik sonunda 18 bin lira kazandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Serdar Ortaç elde ettiği ikinciliği sosyal medya hesabından paylaştığı; "Amerika'da atımız Lunar bugün yarışa çıktı ve ikinci oldu. Teşekkürler Kantarmacı kardeşler" notuyla duyurdu.

İşte Serdar Ortaç'ın o paylaşımı;

