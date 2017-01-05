Yarışmada Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Gölbaşı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi ödüllendirildi.



Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Aralık Cumartesi günü ilçede ve Türkiye genelinde 4 bin 401 okuldan 400 bin ortaokul öğrencisinin, ilçeden de 334 öğrencinin sınava katıldığını belirterek, yarışma sonunda Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zehra Olcay'ın ilçe genelinde birinci olduğunu ifade etti.



Yarışmada birinci olan Zehra Olcay, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Reşit Kaşıkara ve Anadolu Gençlik Derneği Gölbaşı Temsilcisi Selim Yerlikaya, Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir'i makamlarında ziyaret etti.



Özdemir, yarışmada başarı gösteren Zehra Olcay'a çeşitli hediyeler verdi.