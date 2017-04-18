Yarışa Tarihi Tünelde Hazırlandı

RedBull sporcusu Ahmet Arslan, Erzurum'da düzenlenecek kısa mesafe yarışı hazırlıklarını Karaköy-Şişhane arasındaki tarihi tünelde yaptı.



Dünyanın en zorlu kısa mesafe koşusu olan ve 20 Mayıs'ta Erzurum Palandöken'de düzenlenecek olan RedBull 400 yarışı öncesinde RedBull sporcusu Ahmet Arslan, çalışmalarının bir kısmını Karaköy - Şişhane arasındaki tarihi tünelde yaptı. Organizasyon tarihinin en iyi sporcusu olan Arslan, zorlu koşu öncesi Karaköy - Şişhane arasındaki tarihi tünelde limitlerini test ederken, formuyla da dikkat çekti. 11 kez RedBull 400'de zafere ulaşan Arslan, tarihi tünelde bulunan tramvay ile kıyasıya bir çekişme yaşadı.



Sezon Kazakistan'da Açılıyor



400 metre erkek, 400 metre kadın, 4x100 metre takım erkek ve 4x100 metre takım karma kategorilerinin olacağı yarışlar bu sezon 14 farklı noktada düzenlenirken, RedBull 400'ün ilk ayağı da 7 Mayıs'ta Kazakistan Almaty'de olacak. - İSTANBUL