Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bu netice Türkiye'nin çok güçlü bir hükümet siteminden ve çok güçlü bir yasama organından yana bir tavır koyduğunu gösterir. Türkiye bu referandum sonucunda ilk defa çok kuvvetli bir şekilde kuvvetler ayrılığını hayata geçirecektir. Yarın yepyeni bir güne hep beraber uyanacağız" dedi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, referandum sonuçlarının netleşmeye başladığı dakikalarda Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde (BYEGM) hem yerli hem de yabancı basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Burada yaptığı konuşmada referandum a çok yüksek bir katılım oranı olduğuna dikkat çeken Veysi Kaynak, "Bu katılım oranıyla Türkiye'de demokrasinin ne kadar içselleştiğini bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin kendisinin ne kadar şeffaf bir toplum haline geldiği anlaşıldı. Türk basınının objektif ve şeffaf olduğu, hem 'evet' olarak hem de 'hayır' lehine yapılan propagandayı objektif olarak Türk kamuoyuna yansıttığını gördük" diye konuştu.



"Birkaç münferit hadiseyi saymazsak barış ve huzur içerisinde bir referandum çalışması ortaya konuldu" diyen Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Milletimize teşekkür etmemiz gerekir. Demokratik haklarını sonuna kadar kullandılar. Çok ciddi bir oranda referandum a katılım gösterdiler. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde yaklaşık yüzde 75'ine yakın çok büyük bir farkla 'evet' oylarını önde olduğunu gördük. Türkiye'nin dinamik yapısı bunların kendisi ortaya koydu. Tabii bir kısım yerlerde beklenen tahmini sonucu alamadığımızı gördük. Bunları siyasi partimiz görüşecektir, tartışacaktır" ifadelerini kullandı.



Referandumdan çıkan sonuçla birlikte Türkiye'nin yarın yepyeni bir güne uyanacağını kaydeden Kaynak, şunları söyledi:



"Bu referandum un neticesi Türkiye'nin etrafında Suriye'de, Irak'ta ve çevre ülkelerde yaşanan istikrarsızlığın olduğu hadiseleri çok iyi tahmin ettiğini gösterir. Türkiye'nin çok güçlü bir hükümet siteminden ve çok güçlü bir yasama organından yana bir tavır koyduğunu gösterir. Türkiye bu referandum sonucunda ilk defa çok kuvvetli bir şekilde kuvvetler ayrılığını hayata geçirecektir. Bizzat halkın doğrudan seçtiği bir hükümet modeli ortaya çıkacaktır. Bu referandum neticesinin sadece Türkiye için değil, bölgemiz için de çok olumlu neticeler olacağını ve Avrupa Birliği bakımında da çok önemli neticeler olacağını hep beraber göreceğiz. Yarın yepyeni bir güne hep beraber uyanacağız."



(Selçuk Böke - Emre Yüzügüldü / İHA)