Yarın Ne Kadar Sürer?" Sergisi, 6 Mayıs'ta Açılacak

Sevinç Çiftçi'nin, ismini Theo Angelopoulos'un "Sonsuzluk ve Bir Gün" filminden alan "Yarın Ne Kadar Sürer?" isimli kişisel sergisi, 6 Mayıs'tan itibaren ziyaret edilebilecek.



Beyoğlu'ndaki Galeri Diani'de gerçekleşecek sergide, farklı ebatlarda yağlı boya eserlerin yanı sıra sanatçının karışık teknikle ürettiği resimleriyle desenleri de yer alacak.



Çiftçi'nin insanın henüz şekillenmemiş ve katılaşmamış olma halini çocuk figürleri üzerinden anlattığı sergi, 27 Mayıs'a kadar açık kalacak.