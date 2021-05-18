Yarın kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu?

Yarın kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu? Soruları merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yaklaşırken kargoların çalışma durumları bireyler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 19 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu 2021? İşte kargolar ile ilgili detaylar...

Yarın kargolar çalışıyor mu? sorusunun cevabı araştırılıyor. 19 Mayıs tarihi bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Çarşamba günü yani 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu 2021?

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Kargoların çalışma durumu kargo şirketlerinin çalışma şekillerine göre değişiklik gösterebiliyor. Kargo şirketleri ile iletişim kurularak 19 Mayıs çalışma durumları ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

19 MAYIS'TA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU, YARIN PTT AÇIK MI KAPALI MI?

PTT şubeleri ve PTT Kargo resmi tatillerde kapalı olan işletmeler arasında bulunuyorlar. Bu nedenle 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili nedeniyle PTT'ler kapalı olacaklar. Aynı şekilde PTT Kargo şubeleri de çalışmayacak.

18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar PTT'lerde işlemlerini tamamlamayanlar bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe gününü beklemek durumunda olacaklar.

PTT'lerin yanı sıra bankalar, diğer kargo şirketleri ve devlet daireleri de kapalı olacak. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte yeniden ilgili kuruma giderek işlem yapılabilecek.