Yarın arefe mi? Bugün arefe günü mü? 12 Mayıs Çarşamba arife günü mü?

Ramazan Bayramı'nız şimdiden mübarek olsun! Bayramdan bir gün önce Ramazan Arefesi olacaktır. Peki arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram arefesi ne zaman? Arefe günü hangi gündür? 11 Mayıs Salı mı? 12 Mayıs Çarşamba mı? 13 Mayıs Perşembe günü mü? Hangi gün arife günüdür? Arife günü ne zaman en merak edilen konulardan birisi. Sizler için kısaca açıklayalım...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Arefe günü ne zaman merak edildi. Ramazan Bayramı'nın bir önceki günü arife günü olmaktadır. Arefe gününde son oruç tutulacaktır. Ek olarak Arefe gününün bir önceki gecesi son teravih namazı kılınacaktır. Peki Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Arife günü ne zaman? Yarın arefe mi? Bugün arefe günü mü? 12 Mayıs Çarşamba arife günü mü?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı günleri:

Arefe Günü : 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. günü : 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. günü : 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. günü : 15 Mayıs Cumartesi

Bayram namazı 13 Mayıs Perşembe günü kılınacaktır.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe günü Bayram gününden bir gün öncedir. Buna göre 2021 Ramazan Bayramı Arife günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir.

BUGÜN ARİFE GÜNÜ MÜ?

Arefe günü bugün 10 Mayıs Pazartesi günü değildir. Arefe günü 12 Mayıs Çarşamba günüdür.

YARIN AREFE GÜNÜ MÜ?

Yarın 11 Mayıs Salı arife günü değildir. Arefe günü 12 Mayıs Çarşamba günüdür.

AREFE GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?

Arefe gününe 2 gün kaldı. 12 Mayıs Çarşamba arife günüdür.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

AREFE GÜNÜ VE ÖNEMİ NEDİR?

Arefe haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır. Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçe'de kısaca arefe (arife) denilmiştir.

Arefe günü, haccın temel rüknü olan vakfenin o gün yapılması sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Arefenin önemine, faziletli ve makbul duanın o gün yapılan dua olduğuna dair hadisler vardır (bk. Şevkânî, IV, 70; Muhibbüddin et-Taberî, s. 392). Vakfe, arefe günü zeval vaktinden kurban bayramının birinci günü fecrin doğuşuna kadar olan süre içinde yapılır (geniş bilgi için bk. VAKFE). O gün vakfenin dışında yapılması gereken başka önemli hususlar da vardır. Hacıların terviye günü (8 Zilhicce) Mekke'den Mina'ya gidip orada geceledikten sonra arefe günü sabah namazını Mina'da kılarak güneşin doğuşunu takiben Arafat'a çıkmaları, zeval vaktinden sonra orada gusletmeleri, öğle ve ikindi namazlarını öğle vaktinde birlikte kılmaları (bk. CEM'), zamanlarını tekbir, tehlil, telbiye, salâtüselâm ve dua ile geçirmeleri ve akşam güneşin batmasıyla birlikte Müzdelife'ye doğru yola çıkmaları sünnettir. Hz. Peygamber'den arefe günü oruç tutmanın faziletine dair hadis rivayet edildiği gibi, Arafat'ta oruç tutmanın menedildiğine ve kendisinin orada oruç tutmadığına dair hadisler de vardır. Buna göre, hacıların zayıf düşerek asıl görevlerini aksatmalarına yol açacağı için arefe günü oruç tutmaları mekruh, hacca gitmeyenlerin aynı gün oruç tutması ise müstehap kabul edilmiştir (Şevkânî, IV, 267-269; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 229). Ayrıca kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından okunan teşrîk tekbirlerine de arefe günü sabah namazından sonra başlanır. Diğer taraftan, Hanefîler'e göre arefe ve daha sonraki dört gün içinde umre yapmak, diğer hac vazifelerini aksatabileceği için tahrîmen mekruh sayılmıştır. Bugün uygulamada görülen izdiham, Hanefî mezhebine ait hükmün isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer üç mezhebe göre ise kerahet söz konusu değildir (Mv.F, II, 144).

Arefe günü, Arafat'taki hacıları taklit maksadıyla halkın Mescid-i Nebevî'de veya başka herhangi bir mescid veya yerde toplanması bid'at olup mânasız bir davranıştır (İbn Vaddâh, s. 46-47; Muhibbüddin et-Taberî, s. 387; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 153).