Yarım saat içinde ameliyatsız güzellik

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, son günlerin en trend uygulaması Ultraterapi'yi, ultrason dalgalarıyla gelen güzellik olarak nitelendirdi ve ekledi "Ameliyatsız yüz ve boyun germe işlemlerinde kullanılan Ultraterapi, cerrahi herhangi bir uygulama yapılmadan, sadece cihazın ses dalgalarıyla, cilt alt dokusuna ulaşması suretiyle yapılıyor. Cilt yüzeyinden ortalama 4 mm içeriye odaklanan ultrason dalgaları, bu katmanda ısı hasarı oluşturarak, kolajen üretimini tetikliyor. Isı enerjisi oluşturan ultrason dalgaları, hem arzu ettiğimiz doku derinliğine ulaşmamıza fayda sağlıyor, hem de bunu cilt üst yüzeyine herhangi bir zarar vermeden gerçekleştiriyor".

Yaşlanma belirtileri için etkili bir yöntem

Ultraterapi'nin cilt altındaki bağ dokusunda kolajen üretimini artırmaya yönelik, etkili bir işlem olduğunun da altını çizen Cihantimur şunları söyledi: "Özellikle boyun, göz çevresi, burun kenarları, yanak, ağız bölgesindeki çizgilere, çene ve yanaklardaki gevşeklik ve sarkmalara etkili bir toparlanma imkanı sağlayan Ultraterapi, yer çekimi ve yaş almaya bağlı gelişen yüz ve boyun sorunlarına karşı kullanılıyor. Gençken "V" şeklinde olan yüz ovalimiz, yaşlandıkça "U "şeklini alıyor ve Ultraterapi sayesinde üretilen kolajen, lifting mekanizmasını da devreye sokarak, yüz ovalinde gençleştirme yaşatıyor".

Yarım saatte toparlanma

Uygulama yapılan bölgeye göre ortalama yarım saat, 45 dakika süren Ultraterapi seansı, tek seferlik bir uygulama ve en erken 1 sene içerisinde tekrarlanabiliyor. Hiçbir yan etkisinin olmadığını, üstelik acı ya da ağrı hissinin belirmediğini söyleyen Op. Dr. Bülent Cihantimur Ultraterapi uygulamasından sonra anında sosyal hayata dönülebileceğini de ekledi.