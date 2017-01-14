Yarım Kemer' Takan Sürücülere Ceza Yağdı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yaptığı denetimlerde 'yarım kemer' denilen arka taraftan emniyet kemeri takan sürücülere ceza yağdırdı.



Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerinde otomobil sürücülerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Uygulamada 80 araç incelenirken, 8 araç sürücüsüne yarım emniyet kemeri takmaktan, 1 araç sürücüsünün ehliyeti olmadığından, 1 araç sürücüsüne de evrak eksikliğinden toplam 10 araca cezai işlem uygulandı.



Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş-Adana yolu üzerinde bulunan Kahramanmaraş Fuar Merkezi(KAFUM) önünde araçlara yönelik kemer ve genel trafik uygulamasında sürücülerin emniyet kemerlerini takıp takmadıklarına bakıldı. Emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlemin yanı sıra, emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı. Yarım emniyet kemeri, arkadan takılan emniyet kemerlerinin ve emniyet kemeri takılmadığı zaman aracı susturmak için takılan çiplere de rastlayan ekipler bu aparatları takan sürücülere de cezai işlem uyguladı.



Yarım emniyet kemerinin sadece aracı susturduğunu vatandaşların ömür boyu susmamaları için emniyet kemerlerini takmalarını gerektiğini söyleyen Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Arif Gürbüz, "Bu yolda emniyet kemeri uygulaması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için emniyet kemeri takıp takmadıklarına bakıyoruz. Emniyet kemeri takmayanlara cezai işlem uyguluyoruz ve durduğumuz her aracı bilinçlendiriyoruz. Bazı vatandaşlarımız araçtan emniyet kemerinin takılması için gelen uyarıyı susturmak için yalancı kit kullanıyor. Bazıları da yarım emniyet kemeri dediğimiz arka taraftan, kısa kesmeden emniyet kemerini takıyor aracı susturuyorlar. Ama Allah korusun geçirdikleri bir trafik kazasında kendileri ömür boyu susabilirler. Vatandaşlarımız ömür boyu susmamaları için emniyet kemerlerini güzel bir şekilde takmaları gerekir. Bizde vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ