Yarım Asrı Aşkındır Semer Yapıyor - Giresun

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 12 yaşında semercilik mesleğine başlayan 65 yaşındaki Azmi Kenan Dikmen, yarım asrı aşkın süredir semer yapıyor.



Mesleğe ilk adımını 12 yaşında atan ve 14 yaşında Keşap ilçesinde bir dükkanda çıraklık yapmaya başlayan Dikmen, büyük bir özveriyle mesleğini günümüze kadar taşıdı. Semercilik mesleğinin azalmasından dert yanan Dikmen, bu işi elinden geldiği kadar devam ettirmeyi hedefliyor.



Dereli ilçesindeki dükkanında semer üreten Azmi Kenan Dikmen, AA muhabirine, geçmişte semerciliğin en iyi mesleklerden biri olduğunu söyledi.



İlkokulu bitirdikten sonra Keşap ilçesinde iki yıl çırak olarak çalıştığını dile getiren Dikmen, 1964 yılının yazında yaylaya dükkan açtığını, 1965 yılı sonbaharında da Dereli ilçesine dükkan açtığını anlattı.



Dikmen, geçmiş yıllarda neredeyse her evde bir binek hayvan olduğunu belirterek, bu nedenle de semere rağbetin çok olduğunu ancak günümüzde tam tersi bir durumun yaşandığını belirtti.



Teknolojik gelişmelerle birlikte semercilik mesleğini azalttığını ifade eden Dikmen, "Her yere yol yapılıyor, binek hayvanlara artık ihtiyaç duyulmuyor. Küçükbaş hayvancılığın azalması da bu mesleği olumsuz etkiledi, koyun yetiştiren çok az kişi var. Tabi büyük şehirlere göç verilmesi de bizim mesleğimizi etkiledi." dedi.



Dikmen, mesleğin 3-5 yıl sonra yok olma noktasına gelebileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Müşteri çoğalmıyor azalıyor, azalınca da geçim zor oluyor. Çırak da yok, semer işi artık çok kazandırmıyor. Bunun yanında semerler artık eskimiyor, atlarla eskiden hep çalışılıyordu, şimdilerde ayda bir at kullanılıyor. Semer eskimeyince de bir müşteri sana 10 sene sonra semer yaptırmak için geliyor."



Bir semeri 2-3 günde yapıyor



Bir semeri geçmişte 6 saatte yaptığını aktaran Dikmen, günümüzde ise iş azlığı nedeniyle 2-3 günde yaptığını kaydetti.



Dikmen, yaptığı semerleri il dışına gönderdiğini ifade ederek, Ordu, Gümüşhane, Samsun gibi çevre illerden sipariş aldığını kaydetti.



Kendisinin 50 yıllık bir usta olduğunu anlatan Dikmen, "Semercilik hata kabul etmiyor, etin üzerine ev yapıyorsun. Karadeniz engebeli bir arazi, yapılan bir semer ne aşağı kayacak, ne yukarı kayacak, ne de hayvanı rahatsız edecek, bu teknikleri tutturabilirseniz iyi bir usta olabilirsiniz." diye konuştu.



Dikmen, geçmişte semercilik mesleğinin yoğun olarak yapıldığını ifade ederek, "Bir dükkanda 300-500 semer satılıyordu, hayvan çoktu. Şimdi semerciler geçinemiyor, ayda bir semer satmayla 200-300 lira para kazanmayla evine ekmek götüremez. Şu anda mesleği yapanın emeklilik gibi başka bir geliri olması lazım." şeklinde konuştu.