Yarım Asırlık Kan Davası Barışla Sonuçlandı

Bitlis'in Tatvan ve Güroymak ilçelerinde ikamet eden iki aile arasında yaklaşık 50 yıldır devam eden kan davası barışla sonuçlandırıldı.



Güroymak ilçesinde ikamet eden Başak ve Tatvan ilçesindeki Akburak aileleri arasında yaklaşık 50 yıldır devam eden kan davasının son bulması için barış töreni düzenlendi. Tatvan'daki özel bir otelin toplantı salonunda Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasıyla başlayan barış töreninde, din adamları tarafından barış üzerine konuşmalar yapılırken, Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani ise gerçekleştirilen barış akdinin önemine vurgu yapıldı.



Barış töreninde konuşan Bitlis Valisi Ahmet Çınar ise, yapılan barışın önemine vurgu yaparak, "Emin olun bugün bu barışla şeytanın bayramını bitirdiniz, şeytanı burada yendiniz. Yunus Emre diyor ki; 'Bin kere hacca gitsen de, bir gönle giremiyorsan onun faydası yoktur.' Bu sevgiyle alakalı, insaniyet ve insanlıkla alakalıdır. Bu gibi kötü olay, hadise ve düşmanlıklar bırakın gönül kapılarını kapatmayı, o gönülleri yakıp kül ediyor. Dolayısıyla bu tür hadiseler yaşandığı vakit, ne ibadetlerin tadı ne de oruçların, namazların, sokağın, pazarın, çarşının tadı kalmıyor, huzur kalmıyor. Bu konu ile ilgili ayetler ve hadisler çok şey söylüyor. 'Bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmüş olmak gibidir' diyor Cenab-ı Allah. 'Siz kardeşsiniz' diyor. Resululallah Efendimiz, 'kamil, mümin olmak için bir birinize sevmek zorundasınız' diyor. 'Siz bir birinizi sevmiyorsanız, kamil ve mimin olamazsınız' diyor. Ben gönül rahatlığıyla şurada şunu ifade etmek istiyorum. Bu toplantıyı, bugüne kadar yapmış olduğumuz toplantıların, bir arada buluşmaların en hayırlısı olarak değerlendiriyorum. Burada bu barış vesilesiyle Kur'an-ı Kerimler okundu, hadis ve ayetlerle burada örnekler verildi ve çok şükür ki bir husumet daha barışla noktalandı" diye konuştu.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy da, yapılan barıştan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bunlar bizim için gerçekten güzel ve özel örneklerdir. Bizim için örnek olan Peygamber Efendimizin bugün bir sünnetini yerine getirmiş olmaktır. Dolayısıyla bugün her iki ailenin mutluluk ve barışla neticelenen törenine şahitlik ettik. Allah vesile olanlardan ebediyen razı olsun. İnşallah bir daha bu tür hadiseler yaşanmaz ve bu barış akdi diğer tüm husumetlerinde barışla neticelenmesine vesile olur" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından her iki aile fertleri tokalaşıp bir birlerine sarıldıktan sonra barış yemini ederek Kur'an-ı Kerim'in altından geçmeleriyle yarım asırlık kan davası da barışla sonuçlanmış oldu. Düzenlenen barış törenine Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kurum amirleri, kanaat önderleri, ilçenin ileri gelenleri, STK temsilcileri, husumetli aile bireyleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS