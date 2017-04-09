Yarım Asırlık Dut Ağacı Traktörün Üzerine Devrildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yarım asırlık dut ağacı, nisan ayında yağan karın da etkisiyle traktörün üzerine devrildi.



Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin bölgesinde nisan ayında yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kış ayları kadar olmasa da vatandaşların yaşamını olumsuz etkileyen nisan karı ağaçlara da zarar verdi. Aniden bastıran karın etkisiyle birçok ağacın dalları kırıldı ve devrildi.



Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Yazıdere (Poskof) Mahallesi'nde de 50 yıllık dut ağacı, Mehmet Güzel'e ait traktörün üzerine devrildi. Devrilen dut ağacı traktörde maddi hasar oluşturdu. Sabaha karşı meydana gelen olayda ölen ya da yaralananın olmadığı değerlendirilirken, traktörün üzerine devrilen ağaç jandarmanın hazırladığı hasar tespit tutanağının ardından kesilerek kaldırıldı.



Traktörün sahibi Mehmet Güzel, her şeyin bir anda olduğunu belirtti. Tarlasında çalıştıktan sonra akşam eve döndüğünde traktörünü dut ağacının altına bıraktığını kaydeden Güzel, "Kar, birden sulu yağdı. Evimizin önündeki 50 yıllık dut ağacı kara dayanamadı ve traktörün üzerine devrildi. Çok şükür bize bir şey olmadı. Jandarma ve sigorta yetkilileri hasar tespit tutanağı hazırladı. Ağacı da kestik. Maddi zararımız var. Artık traktörümüzü tamir ettirmekten başka çaremiz yok" dedi. - KAHRAMANMARAŞ