- Yarım asırlık ayakkabı ustası teknolojiye direniyor



SİVAS - Sivas'ta yarım asırdır ayakkabı ustalığı yapan Arif Şeker, gelişen teknoloji karşısında yok olmaya yüz tutan mesleğini sürdürmeye devam ediyor

Sivas'ta 61 yaşındaki ayakkabı ustası Arif Şeker, 1969 yılında okulu bitirdikten bir sene sonra çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini aradan geçen yıllara rağmen sürdürmeye devam ediyor. İstiklal Caddesi üzerinde ki küçük dükkanında özel müşterilerine için sipariş üzerine çeşitli ayakkabılar da üretiyor. Şeker eskiden mesleği öğrenmek için çırakların geldiğini ancak artık çırakların gelmediğini ifade ederek, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan fabrikaların el işçiliğine verilen önemin kaybolmasını neden olduğunu vurguladı.

Gelişen üretim teknolojilerine direnen usta, zamanla mesleğin yok olacağını dile getirerek,"Ben Sivas'a geldiğim zaman Halk Eğitim Merkezi'nde 5 sene usta öğreticilik yaptım. Orada çırak yetiştiriyorduk. Çıraklarımız vardı. Ben emekli olduktan sonra orası da kapandı. Mesleğimiz çok güzel ama can çekişiyor kimse yapmıyor artık seri imalat çıktığı için bu iş rağbet görmüyor. Kazancımız da çok az" şeklinde konuştu.

İmalatın yerini tamir aldı

Arif Şeker, geçmişte kendisine gelen müşterileri için sipariş üzerine özel ayakkabılar imal ettiğini, ancak son yıllarda müşterilerin sadece ayakkabı tamiri için kapısından içeriye girdiğini söyledi. Düşük fiyatlı kalitesiz ayakkabıların piyasada ki hakimiyetinin artması ile ayakkabı tamirinde de azalma yaşandığını söyleyen Şeker, "Ayakkabı çok önemli bir şey. Ayak sağlığı için ayakkabı çok önemli. Ayakkabı yapmakta çok önemli sadece kalıptan çıkarmayla ayakkabı olmuyor. Ayakkabı yapmak için el becerisi gerekli. Basit bir şey değil şimdi makinelerden günde 300-400 çift ayakkabı çıkartıyorlar. Naylon olduğu için yırtıldığı zaman tamiri de olmuyor." dedi.

(UY-