Yarım Asırlık Ayakkabı Ustası Teknolojiye Direniyor

Sivas'ta yarım asırdır ayakkabı ustalığı yapan Arif Şeker, gelişen teknoloji karşısında yok olmaya yüz tutan mesleğini sürdürmeye devam ediyor.



Sivas'ta 61 yaşındaki ayakkabı ustası Arif Şeker, 1969 yılında okulu bitirdikten bir sene sonra çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini sürdürüyor. İstiklal Caddesi üzerindeki küçük dükkanında özel müşterileri için sipariş üzerine ayakkabı da üreten Şeker, artık çırak bulamadıklarını ifade ederek, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan fabrikaların el işçiliğine verilen önemin kaybolmasını neden olduğunu vurguladı. Zamanla bu mesleğin yok olacağını belirten Şeker, "Ben Sivas'a geldiğim zaman Halk Eğitim Merkezinde 5 sene usta öğreticilik yaptım. Orada çırak yetiştiriyorduk. Çıraklarımız vardı. Ben emekli olduktan sonra orası da kapandı. Mesleğimiz çok güzel ama can çekişiyor, kimse yapmıyor artık, seri imalat çıktığı için bu iş rağbet görmüyor. Kazancımız da çok az" şeklinde konuştu.



Arif Şeker, geçmişte kendisine gelen müşterileri için sipariş üzerine özel ayakkabılar imal ettiğini, ancak son yıllarda müşterilerin sadece ayakkabı tamiri için kapısından içeriye girdiğini söyledi. Düşük fiyatlı kalitesiz ayakkabıların piyasadaki hakimiyetinin artması ile ayakkabı tamirinde de azalma yaşandığını söyleyen Şeker, "Ayakkabı çok önemli bir şey. Ayak sağlığı için ayakkabı çok önemli. Ayakkabı yapmakta çok önemli, sadece kalıptan çıkarmayla ayakkabı olmuyor. Ayakkabı yapmak için el becerisi gerekli. Basit bir şey değil, şimdi makinelerden günde 400 çift ayakkabı çıkartıyorlar. Naylon olduğu için yırtıldığı zaman tamiri de olmuyor" dedi. - SİVAS