Yarım Asırdır Baba Mesleği Muhallebiciliği Sürdürüyorlar
Atakent'teki MR Yıldız Muhallebicisi "değişen dünyada değişmeyen lezzetler" sloganıyla tavuk göğsü, kazandibi, fırın sütlaç gibi sütlü tatlıları, aşureyi, kol böreğini, tavuk suyu çorbayı, tavuklu pilavı geleneksel usullerle hazırlamayı sürdürüyor.
Atakent'teki MR Yıldız Muhallebicisi "değişen dünyada değişmeyen lezzetler" sloganıyla tavuk göğsü, kazandibi, fırın sütlaç gibi sütlü tatlıları, aşureyi, kol böreğini, tavuk suyu çorbayı, tavuklu pilavı geleneksel usullerle hazırlamayı sürdürüyor…
Kaynak: Dunya.com
-
Başarılarla dolu bir hayat! Tütün işçiliğinden Devlet Bakanlığı'na
-
Ehliyet yenileyecekler dikkat! Süre 6 aya çıktı
-
TÜMOSAN'dan bir ilk! 8 ileri yerli şanzıman üretildi
-
Kendi istifa eden çalışan da işsizlik maaşı alabiliyor! İşte detaylar
-
İnternette yeni uygulama başlıyor! Sınırlar değişti
-
Türk devi Toshiba'yı satın alacak!
-
HDP'li Fırat sahnede "Rabia" işareti yaptı: Bundan sonra bizim