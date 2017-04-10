Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yarım Asırdır Baba Mesleği Muhallebiciliği Sürdürüyorlar
Ara
BİST 88.497 %-0,20
DOLAR 3,7306 %0,50
EURO 3,9255 %-0,74
PARİTE 1,0590 %-0,51
ALTIN 150,41 %0,67
FAİZ 11,48 %0,17
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yarım Asırdır Baba Mesleği Muhallebiciliği Sürdürüyorlar

Atakent'teki MR Yıldız Muhallebicisi "değişen dünyada değişmeyen lezzetler" sloganıyla tavuk göğsü, kazandibi, fırın sütlaç gibi sütlü tatlıları, aşureyi, kol böreğini, tavuk suyu çorbayı, tavuklu pilavı geleneksel usullerle hazırlamayı sürdürüyor.

Yarım Asırdır Baba Mesleği Muhallebiciliği Sürdürüyorlar

Atakent'teki MR Yıldız Muhallebicisi "değişen dünyada değişmeyen lezzetler" sloganıyla tavuk göğsü, kazandibi, fırın sütlaç gibi sütlü tatlıları, aşureyi, kol böreğini, tavuk suyu çorbayı, tavuklu pilavı geleneksel usullerle hazırlamayı sürdürüyor…

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kazandibi, Atakent