Yarım Asırdır Aynı Yerde Ayakkabı Boyuyor

ÖMER URAL - Tekirdağ'da yaşayan 62 yaşındaki Ramazan Baltacılar, 50 yıldır Zahiri Ahmet Efendi Cami yanındaki köşede babasından kalma sandığı ile ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.



Soğuk kış günlerinde her sabah gün ağarmadan Aydoğdu Mahallesi'ndeki evinden ekmek parasını çıkarmak için yollara düşen Baltacılar, yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta köşesine yürüyerek gidiyor.



Kahvehaneye bıraktığı malzemelerini çevredekilerin yardımıyla köşesine taşıyan Baltacılar, gün boyu oturduğu taburesinde müşterilerinin ayakkabılarını parlatıyor.



İlerleyen yaşına rağmen her gün aynı tempoyla çalışan Baltacılar, 4 çocuğunu yetiştirdiği mesleğiyle artık 2 kişi kaldıkları ailesinin geçimini sağlıyor.



Baltacılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yıldır aynı köşede ayakkabı boyacılığı yaptığını söyledi.



Çevredeki tüm esnafın köşesini bildiğini ve ayakkabılarını kendisinde boyattığını ifade eden Baltacılar, "Günlük çalışıyorum, günlük kazanıyorum. Şükürler olsun geçinip gidiyoruz. Benim babam Tekirdağ'ın yerlilerinden. Boya sandığım ondan bana miras kalan tek şeydir. Allah'a şükür aç değiliz, açıkta değiliz, geçinip gidiyoruz" dedi.



Havalar soğuduğunda çok iş olmamasına rağmen köşesini boş bırakmamak için yaklaşık 5 kilometre uzaklığındaki evinden yürüyerek geldiğini aktaran Baltacılar, mesleğini çok sevdiğini anlattı.



"Babamın mirası mesleğim oldu"



Boya sandığının babasından miras kaldığını belirten Baltacılar, "Benim babam Tekirdağ'ın yerlilerinden. Boya sandığım ondan bana miras kalan tek şeydir. Şükürler olsun bu meslek ile evime bir ekmek götürebiliyorum geçinip gidiyoruz" diye konuştu.



Yaşlandığı için uzun süre taşıyamadığı boya sandığını bir kahvehaneye bıraktığını aktaran Baltacılar, şöyle devam etti:



"50 yıldır burada ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Çevredeki tüm esnaf beni tanır ve bu köşenin benim olduğunu bilir. Sabahın erken saatlerinde gün ağarmadan evimden çıkıp yürüyerek köşeme geliyorum. Ben doğdum doğalı aylak durduğum yok, evde canım sıkılıyor. İşimi seviyorum erken kalkıyorum. Havalar soğuk olduğunda çok fazla iş olmuyor ama ben yinede geliyorum. Boyama ücreti ortalama 3-5 lira alıyorum. Allah'a şükürler olsun aç değiliz, açıkta değiliz."



"Kar kış demeden köşesine gelir"



Tarihi Rüstem Paşa Bedesteni önündeki taksi durağı esnaflarından Ahmet Zırhlı da Baltacılar'ın yıllardır aynı özenle ayakkabı boyacılığı yaptığına dikkati çekti.



Baltacılar'ın çevredeki esnaf tarafından çok sevildiğini, yaşına rağmen hiçbir zaman işini aksatmadığını vurgulayan Zırhlı, şunları kaydetti:



"Ramazan amca yıllardır burada çalışıyor. Her gün ekmek parası kazanmak için buraya gelir. Kar kış demeden evinden çıkar, köşesine gelir. Sandıklarını bu kahveye bırakır ağır olduğu için. Büyüğünü de küçüğünü de kırmaz. Herkese yardımcı olmaya çalışır, kimseyi incitmez."