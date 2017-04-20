Yarım Asır Sonra Vatanına Döndü

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden 52 yıl önce akrabalarıyla Suriye'ye yerleşen 75 yaşındaki Türk vatandaşı Mustafa Banyal, ülkedeki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine ailesiyle vatanına döndü.



İstanbul'da askerliğini yaptıktan sonra 1954'te tezkeresini alarak Şanlıurfa'ya dönen Mustafa Banyal, iş bulmak için geldiği Akçakale'ye yerleşti.



Banyal, geçim sıkıntısına çare bulamayınca eşi, çocukları, kardeşi ve bazı akrabalarıyla 1964'te Suriye'nin Suluk bölgesine gitti. Suriye'de bir süre farklı işlerde çalıştıktan sonra ticarete atılan Banyal, aralıklarla da olsa Türkiye'yi ziyaret etti.



Suriye'deki savaş nedeniyle sıkıntı yaşamaya başlayan Banyal, çatışmaların şiddetlenmesiyle ailesini de alarak geçen yıl Türkiye'ye döndü.



Banyal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle gittikleri Suriye'de Suluk'a yerleştiklerini söyledi.



Burada eşini kaybedince bir Suriyeli ile evlendiğini anlatan Banyal, "İkinci eşimden olan tek oğlumu terör örgütü DEAŞ'ın almasından korktuğum için vatanıma döndüm. Yaklaşık 2 ay önce felç geçirdim ve yatalak haldeyim. Tek oğlum çalışarak bize bakmaya çalışıyor ama zor geçiniyoruz." dedi.



Yarım asırdan fazla Suriye'de yaşamasına rağmen Türkiye'yi unutamadığını vurgulayan Banyal, savaş son bulsa dahi Suriye'ye dönmeyi düşünmediğini kaydetti.



Suriye'ye göç ettiği dönem ile şimdiki Türkiye arasında büyük fark bulunduğunu dile getiren Banyal, "Türkiye olmazsa biz açlıktan ölebilirdik. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömür nasip etsin. O olmasa rezil olurduk. Sayın Erdoğan'ın en iyi yerde olmasını gönülden istiyorum." diye konuştu.



Banyal, çocuklarına yük olmamak için hayırseverlerden akülü sandalye istediğini de sözlerine ekledi.