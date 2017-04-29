Yarım Asır Sonra Buluştular

Saray'ın tarihi okulu Ali Naki Erenyol Ortaokulu mezunları, yarım asır sonra bir araya geldi.



Eski mezunları buluşmada yalnız bırakmayan öğretmenleri Gülşen Tanyolaç, öğrencilerini karşısında görünce duygulu anlar yaşadı.



Cumhuriyet Ortaokulu olan binanın önünde toplanan mezunlar, çalan temsili zilin ardından sıraya girdi.



Başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenler ve hayatını kaybeden sınıf arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



İstiklal Marşının okunmasının ardından sınıf yoklaması alındı. Öğrenciler bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan Tanyolaç'a çiçek ve teşekkür plaketi verdi.



Öğrenciler, uzun yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken yeniden bir araya gelme kararı aldılar.