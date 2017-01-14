Yarıl Yıl Tatilde Çocuklar Mozart'ın Sihirli Dünyası'nı Keşfedecek

Klasik müzik seven ve keyifli vakit geçirmek isteyenlerle 22 Ocak Pazar günü Volkswagen Arena'da buluşmaya hazırlanan Mozart'ın Sihirli Dünyası gösterisinde Mozart'ın çocukluğunu televizyonların küçük yıldızı Ata Berk Mutlu, Mozart rolünü ise deneyimli oyuncu Serhat Kılıç canlandırıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), yarıyıl tatiline giren çocukları ihtişamlı ve keyifli bir gösteriyle karşılamaya hazırlanıyor. Çoksesli evrensel müziği çocuklara kendi yaşıtları aracılığıyla sunan DÇSO, Mozart'ın Sihirli Dünyası gösterisini bu kez yarıyıl tatiline özel olarak sahneleyecek.

22 Ocak Pazar 15.00 ve 18.00'de iki özel gösteri

Ünlü besteci Mozart'ın Sihirli Flüt operasından yola çıkarak hazırlanan Mozart'ın Sihirli Dünyası, DÇSO'nun yorumuyla 22 Ocak Pazar günü Volkswagen Arena'da saat 15.00 ve 18.00'de iki özel gösteriyle sahnelenecek.

Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen'in üstlendiği DÇSO, Mozart'ın Sihirli Dünyası'yla başta çocuklar olmak üzere 7'den 70'e tüm izleyenlere keyifli bir gösteri sunmaya hazırlanıyor. Yazar ve yönetmen Murat Göksu'nun yorumuyla oyunlaştırılan, oyuncuları arasında Türk operasının son yıllarda yıldızı parlayan değerli sanatçılarından Ahmet Baykara, Arda Aktar, Görkem Ezgi Yıldırım, Eylem Demirhan Duru ve Mehmet Yılmaz'ın bulunduğu gösterinin kostümleri ise Devlet Opera ve Balesi ile Muhteşem Yüzyıl dizisinin ünlü kostüm tasarımcısı Serdar Başbuğ tarafından tasarlandı. Gösteride Mozart'ın çocukluğunu küçük yıldız Ata Berk Mutlu, ünlü besteci Mozart'ı ise deneyimli oyuncu Serhat Kılıç canlandırıyor.