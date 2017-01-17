Yarı Yıl Hediyesi Tiyatro

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), yarı yıl tatilinde çocuklara tiyatro oyunu hediye edecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AŞT, 23 Ocak-5 Şubat tarihlerinde her gün saat 13.00'de çocuklar için ücretsiz perde açacak.



Gösterimlerde AŞT'nin 6 farklı çocuk oyununun tamamı sırayla sahnelenecek. Yarı yıl tatili etkinliği için yer numarası içeren ücretsiz davetiyeler, AŞT gişesinden temin edilebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, ücretsiz gösterimlerle sezon içinde tiyatroya gelme fırsatı bulamayan çocuklara ulaşmayı ve onları tiyatro sanatı ile tanıştırmayı hedeflediklerini ifade etti.