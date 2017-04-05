Yarı Finale Kaldığımız Için Mutluyuz"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş maçın ardından yaptığı açıklamada yarı finale kaldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Öncelikle turu geçip 4 takıma arasında kaldığımız için mutluyum. Bugün buraya 2-0 avantajı ile geldik. İlk yarıda kornerde uzaklaştıramadığımız bir topla gol yemek hem rakibin coşkusunu arttırdı, hem de bizim biraz oyundan düşmemize neden oldu. Daha sonra rakibimizin etkili olduğu anlarda attığımız gol burada turu bize kazandırdı diye düşünüyorum. Yine ikinci bir pozisyonda kaybettiğimiz topla geriye Kweuke'nin attığı 2'inci golle geriye düştük. Yine Rize takımının gol pozisyonları var, biz sadece bugün ikinci yarı savunma yapmak zorunda kaldık. Daha fazla gol yiyebilirdik. Bunu da ilk maçta aldığımız skora bağlıyorum. Son dakikada attığımız golle beraberliği yakaladık yarı finale kaldık, bundan da çok mutluyum ama bu oynadığımız düzey yarı final için yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı.
ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa'ya elendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Kupada tur atlamak isterdik" dedi. Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında evinde karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı ve elendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Trabzon maçından sonra bu maça çıkmak fiziksel olarak, moral olarak, motivasyon olarak çok önemliydi. Kupada tur atlamak istiyorduk. İyi başladık golü de bulduk, golden sonra belki pozisyon penaltı. Daha sonra içeride tekrar izledim. Orada 2-0'ı yakalasak oyun başka yere dönecek. Rakip başka oynayacak biz başka oynayacağız. Beraberlik golünü yedik. İkinci yarı golle başladık. İyi oynayan, pozisyona giren ve maçın sonuna kadar da istekli bir takım seyrettik. Uzatma dakikalarında da beraberlik golünü yedik" şeklinde konuştu.
(Bayram Ali Sarı - Hasan Fehmi Demir /İHA)