Yargıtayda 800 Bin Dosya Devretti

Yargıtayda ceza ve hukuk daireleriyle genel kurullar, geçen yıl 705 binin üzerinde dosyayı karara bağlarken, yeni gelen dosyalarla birlikte yaklaşık 808 bin dosya bu yıla devretti.



Yargıtay Başkanlar Kurulunun dairelerin çalışmaları ve iş bölümüne ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, hukuk dairelerinde 2015'ten devreden 265 bin 175 dosyaya, geçen yıl 513 bin 893 dosya daha eklendi. Hukuk dairelerince 354 bin 644 dosya karara bağlandı. Bu yıla devreden dosya sayısı ise 424 bin 376 oldu.



Ceza dairelerinde ise 2015'ten 386 bin 213 dosya devrederken, geçen yıl 288 bin 341 dosya daha geldi. Ceza dairelerinde 294 bin 551 dosya sonuçlandırılırken, 379 bin 968 dosya bu yıla kaldı.



Hukuk ve ceza genel kurullarında 2015'ten kalan 5 bin 335 dosyaya geçen yıl 54 bin 195 dosya eklendi. Kurullar bu dosyalardan 55 bin 890'ını karara bağlarken, 3 bin 640 dosya bu yıla devretti.



Ceza ve hukuk daireleriyle genel kurullar, toplamda 705 bin 85 dosyayı sonuçlandırdı, yeni gelen dosyalarla 807 bin 984 dosya bu yıla kaldı.



Dairelerin yeni iş bölümü



Dairelerin iş bölümü de yeniden düzenlenirken, bu kapsamda, 1. Hukuk Dairesi gayrimenkul mülkiyeti ve tapu sicili, 2. Hukuk Dairesi aile hukuku, 3. Hukuk Dairesi sebepsiz zenginleşme, abonelik sözleşmeleri, adi ortaklık, nafaka ve tazminatlara ilişkin aile hukuku, 4. Hukuk Dairesi haksız fiil tazminatı, 5. Hukuk Dairesi kamulaştırma, devlet tarafından mülkiyet hakkının ihlalinden kaynaklanan tazminat, 8. Hukuk Dairesi zilyetlik hukuku, miras hukuku, icra ve iflas hukuku, 9. Hukuk Dairesi iş hukuku, 10. Hukuk Dairesi sosyal güvenlik, 11. Hukuk Dairesi ticaret ve sigorta konularına bakacak.



12. Hukuk Dairesi icra ve iflas, 13. Hukuk Dairesi sözleşme ve tüketici hukuku, 14. Hukuk Dairesi şahsi haklar, sınırlı ayni haklar, kamu orta malları, gayrimenkul mülkiyetinin sınırları, ortaklığın giderilmesi ve miras, 15. Hukuk Dairesi eser sözleşmeleri, 16. Hukuk Dairesi kadastro, 17. Hukuk Dairesi trafik kazalarından kaynaklanan tazminat, sigorta, 19. Hukuk Dairesi ticaret ve bankalar hukuku, 20. Hukuk Dairesi orman hukuku, hakimin reddi, 21. Hukuk Dairesi sosyal güvenlik, 22. Hukuk Dairesi iş hukuku, 23. Hukuk Dairesi ticaret, kooperatifler hukukuna ilişkin konularda görevli olacak.



Ceza dairelerinde ise 1. Ceza Dairesi cinayet, 2. Ceza Dairesi hırsızlık, 3. Ceza Dairesi kasten yaralama, 4. Ceza Dairesi tehdit, şantaj, cebir, 5. Ceza Dairesi rüşvet, zimmet, etkin pişmanlık, 6. Ceza Dairesi yağma, 7. Ceza Dairesi kaçakçılık ve banka zimmeti, 8. Ceza Dairesi işkence, sahtecilik, 9. Ceza Dairesi uyuşturucu, 10. Ceza Dairesi uyuşturucu ticareti, sağlık için tehlikeli madde temini, 11. Ceza Dairesi resmi belgede sahtecilik, 12. Ceza Dairesi taksirle öldürme, haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal, 13. Ceza Dairesi hırsızlık suçlarına ilişkin dosyaları görüşecek.



14. Ceza Dairesi cinsel saldırı, çocuğun kaçırılması, 15. Ceza Dairesi dolandırıcılık, 16. Ceza Dairesi örgüt, terör, casusluk, devletin birliği ve ülke bütünlüğüne karşı suçlar, 17. Ceza Dairesi hırsızlık, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, 18. Ceza Dairesi insan ticareti, fuhuş, 19. Ceza Dairesi istisnalar hariç özel ceza kanunlarından veya Kabahatler Kanunu'ndan doğan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlar, 20. Ceza Dairesi uyuşturucu kullanma, 21. Ceza Dairesi resmi belgede sahtecilikle ilgili dosyaları değerlendirecek.