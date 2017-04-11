Yargıtay Kararıyla Hdp Eş Genel Başkanlığı Düşürülen Figen Yüksekdağ, İstanbul 22'inci Ağır Ceza...
IHAAW161948-ASA/11-04-2017 - Yargıtay kararıyla HDP Eş Genel Başkanlığı düşürülen Figen Yüksekdağ, İstanbul 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl hapse çarptırıldı.
IHAAW161948-ASA/11-04-2017
- Yargıtay kararıyla HDP Eş Genel Başkanlığı düşürülen Figen Yüksekdağ, İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapse çarptırıldı.
- (ÖY-BA-Y) 11.04.2017 16: 19: 48 TSI
NNNN - İSTANBUL
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