Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı - Yargıtay Başkanı Ismail Rüştü Cirit

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Başkanlar Kurulu Toplantısı"na ilişkin, "Daha iyi hizmet sunabilmek, daha adil, adaletli sistemi kurabilmek için Yargıtay'ın 'içtihat mahkemesi' niteliğinde faaliyet yürütebilmesi için iş bölümünü yaptık." dedi.



Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir termal otelde düzenlenen toplantıya katılan Cirit, toplantı arasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.



İsmail Rüştü Cirit, toplantıda 2016 yılının değerlendirildiğini ve 2017'de yapılması gereken faaliyetlerin ele alındığını belirterek, "1868'den bu yana faaliyetini yürüten güzide Yargıtayımızın yıllık iş bölümü toplantısını yaptık." diye konuştu.



Bu toplantıları yılda bir kez yaptıklarını, iş bölümleriyle ilgili Başkanlar Kurulunun değerlendirmelerini karar altına aldıklarını anlatan Cirit, şöyle devam etti:



"2016'da istinafların faaliyete geçmiş olması ve yargıda yaşanan birçok gelişmeden sonra 6723 Sayılı Yasa gereği olarak da Yargıtay'ın iş hacminin azalması, daire sayılarının da azaltılması neticesinde bu yıl 5 daireyi kapatmıştık. Daha iyi hizmet sunabilmek, daha adil, adaletli sistemi kurabilmek için Yargıtay'ın 'içtihat mahkemesi' niteliğinde faaliyet yürütebilmesi için iş bölümünü yaptık."



"İkili olan denetim sitemi üçlü bir sistem haline getirilmiştir"



Yargıtay Başkanı Cirit, yargıda önemli gelişmeler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"1924 yılında faaliyeti kaldırılan istinaf mahkemeleri, Temmuz 2016 itibarıyla yeniden faaliyete geçirilmiştir. İkili olan denetim sitemi üçlü bir sistem haline getirilmiştir ve bu üçlü denetim sisteminin ülkemize daha yarar getireceğine, adil ve daha sağlıklı sonuçların kısa sürede alınmasını sağlayacağına inanıyorum. Bu bağlamda toplantımızı yaptık ve karar altına aldık."



Konuşmasının sonunda 2017 yılında Türkiye ve dünya için barış temennilerini dile getiren İsmail Rüştü Cirit, "Tüm dünyanın 2017 yılını barış, mutluluk, huzur içerisinde geçirmesini diliyorum. İnşallah ülkemizde terörün, patlamaların, çatlamaların olmadığı, barışın hakim olduğu bir yıl geçireceğimizi umuyorum. 2016'nın olumsuz gelişmelerini kısa sürede geride bırakabilmemiz için daha çok çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.



Cirit, daha sonra basına kapalı devam eden toplantının ikinci bölümüne katıldı.