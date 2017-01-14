Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı Edremit'te Yapıldı (3)

DEVE GÜREŞİ İZLEDİ



Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından, memleketi Burhaniye İlçesi'ndeki deve güreşlerini izledi. Cirit ve yanındaki Yargıtay üyeleri için, Burhaniye Belediyesi ve Deveciler Derneği tarafından güreş arenasında gerçekleştirilen deve güreşi etkinliği halkın da ilgisini çekti. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal ve Yargıtay üyeleri ile birlikte güreşleri izleyen İsmail Rüştü Cirit yaptığı konuşmada, vatandaşlara kendisine ve gürEşlere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Burhaniyeli olduğunu hatırlatan İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir için her zaman hizmete hazır olduğunu söyledi. İsmail Rüştü Cirit ve yanındaki Yargıtay üyeleri, 10 devenin katılımı ile yapılan güreşleri büyük ilgiyle izledi.



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), -