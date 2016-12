Yargıtay Başkanlar Kurulu Açıklaması

Yargıtay Başkanlar Kurulu duyurusunda "Her ne şekilde olursa olsun, kim ya da kimler tarafından işlenirse işlensin, 'Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar' yasalarımızda en ağır yaptırımı gerektiren suçlardan olup, bu nevi ihanet içinde olanlar, en kısa sürede hukuk devleti kuralları içerisinde ve yargı önünde hesap vereceklerdir." ifadesine yer verildi.



Yargıtay Başkanlar Kurulunun önceki günkü toplantısının ardından duyuru yapıldı.



Duyuruda, 100 yıl önce emperyalist güçlerin topyekun saldırıları sonucu vatanı işgal edilen milletin, verdiği bağımsızlık savaşıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu belirtilerek, son 50 yıl içerisinde terör saldırılarına maruz kaldığı ve terörizmin küresel boyutta yaygınlaşması üzerine bu saldırıların devam ettiği vurgulandı.



Komşu ülkeler ve yakın coğrafyada teröre bağlı gelişen olayların milletin birliği ve ülkenin varlığı için ağır bir tehlike oluşturduğu ifade edilen duyuruda, bu tehlikenin farkında olan milletin, birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiği, tarihin başlangıcından beri var olan çelik iradesini ortaya koyduğu kaydedildi.



Duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:



"Milletinden gücünü alan Türkiye Cumhuriyeti'nin içte ve dışta oluşan bu tehlikeleri bertaraf edeceğinden herhangi bir şüphemiz yoktur.



Son olarak İstanbul Beşiktaş'ta ve Kayseri'de güvenlik güçlerimizle sivil vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen bombalı eylemler ile Ankara'da Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast saldırısını şiddetle kınıyor, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.



Her ne şekilde olursa olsun, kim ya da kimler tarafından işlenirse işlensin, 'Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar' yasalarımızda en ağır yaptırımı gerektiren suçlardan olup, bu nevi ihanet içinde olanlar, en kısa sürede hukuk devleti kuralları içerisinde ve yargı önünde hesap vereceklerdir.



Devletimizin ve milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün korunması, demokratik düzenin ve hukukun üstünlüğünün hakim kılınması yolunda, Yargıtay Başkanlar Kurulu olarak üzerimize düşen her türlü yasal görev tereddütsüz yerine getirilecektir."