Yargıtay Başkanı Cirit, Zeytinyağı Fabrikası Gezdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün düzenlenen Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve üyeler, Burhaniye ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasını gezdi.



Bahadınlı Mahallesi'nde Mustafa Yağcı'ya ait zeytinyağı fabrikasına gelen Cirit ve beraberindekiler, zeytinyağının tadına baktı. Yağcı, 1910'da kurulan zeytinyağı fabrikasında, ilk dönemlere ait taş baskı makinesi ile sonraki dönemlere ait makineleri Cirit'e tanıttı.



Cirit ve beraberindekiler daha sonra Ören Mahallesi'ne geçti. Yargıtay heyeti burada, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, daire amirleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle karşılandı.



Burhaniye Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende konuşma yapan Yargıtay Başkanı Cirit, Körfez bölgesindeki verimli ovaların tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Lidyalılar, Firigyalılar, Cenevizliler gibi birçok uygarlığın geçiş noktası olmuş. 1040 yılındaki Dandanakan Savaşı ile atalarımız bu topraklara gelmişler. Küpler içinde Avrupa'ya buradan yağ ihraç edilirdi. Vatikan'a giden yağlar da buradan giderdi." dedi.



Cirit, "Buradan giden yağlarımız en çok sarayda kullanılırmış. Zeytinyağı insan için, insanlık için bir mucize. Zeytinyağı mide gibi birçok hastalığa deva olur. Ancak son zamanlarda tağşiş olduğu için bilinen markalardan, bilinen yerlerden bunları elde etmek gerekmektedir." diye konuştu.



Cirit, ilçe kaymakamlarına ve belediye başkanlarına birer teşekkür plaketi verdi.