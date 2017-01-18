Yargıtay Başkanı Cirit'in Acı Günü

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in vefat eden kayınpederi 95 yaşındaki İbrahim Toprak, Rize'de toprağa verildi.



İbrahim Toprak için ikindi namazı sonrasında Orta Cami'de kılınan cenaze namazına Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile aile yakınları, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emekli Müftü Haydar Sadıkoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası İbrahim Toprak'ın cenazesi, merkeze bağlı Yeni Güzelköy Köyü'nde defnedildi. - Rize