Yargıtay Başkanı Cirit'in Acı Günü

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren kayınpederi İbrahim Toprak'ın cenazesi defnedildi.



Evinde dün gece rahatsızlanmasının ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Toprak (95), burada kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.



Toprak için Orta Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Yargıtay Başkanı Cirit, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Ağır Ceza Reisi Bayram Kantık, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Rize Garnizon Komutanı Albay İsmet Cansaran, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende, Yargıtay Başkanı Cirit ile İsmail Toprak'ın yakınları taziyeleri kabul etti.



İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Toprak'ın tabutu, Cirit ve törene katılanlar tarafından cenaze aracına kadar taşındı.



Toprak'ın cenazesi, merkeze bağlı Yenigüzelköy köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.