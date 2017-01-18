Yargıtay Başkanı Cirit'in Acı Günü

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in kayınpederi İbrahim Toprak 95 yaşında vefat etti.



Geçtiğimiz gün vefat eden Toprak için bugün Rize'de ikindi namazının ardından Eski Orta Camii'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Rize Valisi Erdoğan Beştaş ve çok sayıda kişi katıldı. Toprak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. - RİZE