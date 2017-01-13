Yargıtay Başkanı Cirit'e, Edremit'te Develi Karşılama

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile üyeler, Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı için Ankara'dan uçakla Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne geldi. Cirit ve Yargıtay üyeleri, Burhaniye Belediye Başkanı Ak Partili Necdet Uysal tarafından havaalanında davullu, zurnalı ve develi gösteriyle karşılandı.



Karşılamada, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, develerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sürpriz karşılamada Yargıtay Başkanı Cirit'in boynuna deveciler tarafından poşu takıldı. Daha sonra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyetler organizasyonun yapılacağı otele geçti. Cirit ve yanındaki heyet, daha sonra Burhaniye İlçesi'nin Pelitköy Mahallesi'nde annesi adına yaptırdığı Ummuhan Hatun Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrası cemaate lokma dağıtıldı.



Koca Seyit Havalimanı'ndaki karşılamaya getirilen ve VİP otoparkına alınan develer ise yarın güreşecekleri Burhaniye İlçesi'ne götürüldü. - Balıkesir