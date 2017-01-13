Yargıtay Başkanı Cirit, Balıkesir'de

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki yargı üyeleri, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı için Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi.



Cirit ve beraberindekileri, Koca Seyit Havalimanı'nda Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, bazı ilçelerin kaymakamları ve belediye başkanları karşıladı.



Karşılamada 3 güreş devesi de bulundurulurken, Cirit'in boynuna deve sahipleri tarafından poşu takıldı.



Daha sonra Cirit ve beraberindeki heyet, yarın başlayacak Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı için Güre Mahallesi'ndeki otele geçti.