Defalarca sorulan soru "neden ben?"Peki neden sen olmayasın?... Yada sen?...İnsanlık onuru nerede başlar ve biter. Hayatta kalabilmek için insan ne kadar ileri gidebilir '



2. Dünya Savaşı sırasında 7 Sovyet askeri Polonya'da Almanlar tarafından esir alınarak bir manastırda hücreye kapatılır. Kısa bir süre sonra Almanlar 7 esiri orada bırakarak manastırı terk eder. Sovyet ordusu 60 gün sonra manastıra girip esirleri kurtardığında gördükleri manzara dehşet vericidir sadece 2 kişi sağ kalmıştır... Kurtarılan 2 askere önce yemek ve su verilir ardından olayı ört bas etmek için vurulurlar ve manastır havaya uçurulur.



Barry Collins o iki asker öldürülmeseydi ne anlatırlardı kurgusu üzerine bu tek kişilik monoloğu 1974 yılında ünlü aktör Peter O'Toole un isteği üzerine yazar. O yıldan itibaren dünyanın çeşitli ülkelerinde sahnelenen oyun ülkemizde uzun yıllardır Zafer Diper tarafından da başarıyla oynanmıştır.



Tiyatro Ak'la Kara'nın bu sert ve savaşın bütün dehşetini gözler önüne seren tek kişilik oyununu,Mart ayı sonundan itibaren Savaş Özdural'ın dramaturjisi ve oyunculuğuyla izleyebilirsiniz.



Yazan: Barry Collins



Dramaturji-Yöneten ve Oynayan: Savaş Özdural



Işık: Serpil Coşkun Altuncu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Tiyatro Ak'la Kara



Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 92 Akyıldız Pasajı



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Yargı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi' : Hayır