Yardımcı Olma Bahanesiyle Hırsızlık

Atatürk Havalimanından taksiyle evine giden kadını takip edip, valizlerini taşımasına yardımcı olma bahanesiyle 290 bin dolarlık ziynet eşyasını çaldığı öne sürülen iki kişiden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Deniz K. (42) 10 Şubat'ta ABD'den İstanbul Atatürk Havalimanına geldi. Deniz K, kucağında bebeği ve yanındaki eşyayla evine gitmek için taksiye bindi.



Evinin önünde taksiden inen Deniz K'nın yanına gelen bir kadın ile çocuk, valizlerini taşımasına yardım edebileceklerini söyledi. Bu kişiler, eşyanın eve çıkarılmasının ardından buradan ayrıldı.



Deniz K. evine çıktığında içinde 290 bin dolarlık ziynet eşyası bulunan kol çantasının olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Deniz K'nın taksiye bindikten sonra bir otomobil tarafından takip edildiğini belirledi.



Otomobilin plakasından şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla Vildan G. (48) ve S.T'yi (15) gözaltına aldı. S.T Çocuk Büro Amirliğine sevk edildi.



Vildan G. emniyetteki sorgusunda suçunu kabul etmezken, S.T ifadesinde, havalimanında çocuklu, yaşlı ve yardıma ihtiyacı olan yolcuları beklediklerini, daha sonra onları takip ederek yardım etme bahanesiyle hırsızlık yaptıklarını itiraf etti. S.T, Vildan G'nin kendisine 300 lira verdiğini ve bu olayla ilgili sessiz kalmasını tembihlediğini söyledi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Vildan G. tutuklandı.