Yardıma Giden Türk Gemisi - Detaylar

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında canlı hayvan yüklü gemiyle çarpıştıktan sonra batan Rus askeri gemisinin tüm mürettebatı kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında canlı hayvan yüklü gemiyle çarpıştıktan sonra batan Rus askeri gemisinin tüm mürettebatı kurtarıldı.

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